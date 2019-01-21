«Клипперс» обыграл «Сан-Антонио», прервав серию из пяти поражений в НБА
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в
Самыми результативными в составе «Лос-Анджелеса» стали Тобиас Харрис (27 очков, 9 подборов, 9 передач) и Патрик Беверли (18 очков, 12 подборов). У «Сан-Антонио»
«Лос-Анджелес» одержал первую победу после серии из пяти поражений.
Результаты других матчей дня:
«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 120:95,
«Миннесота Тимбервулвс» — «Финикс Санз» — 116:114.