Баскетболист «Далласа» Дончич оформил первый трипл-дабл в НБА в матче против «Милуоки»
ТАСС, 22 января. Защитник «Далласа» Лука Дончич в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Милуоки» оформил первый
ТАСС, 22 января. Защитник «Далласа» Лука Дончич в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Милуоки» оформил первый
«Даллас» уступил «Милуоки» в гостевом матче со счетом 106:116. Дончич набрал 18 очков, сделал 11 подборов и 10 передач. Это достижение покорилось словенскому баскетболисту в возрасте 19 лет и 327 дней, рекордсменом является игрок «Филадельфии» Маркелл Фульц, который также в матче против «Милуоки» 11 апреля 2018 года отметился
Самым результативным в составах обеих команд стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»). На его счету 31 очко, 15 подборов и пять результативных передач. «Милуоки» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея 34 победы и 12 поражений. «Даллас» идет 13-м в Западной конференции, выиграв 20 матчей и потерпев 26 поражений.
Результаты остальных матчей игрового дня:
«Нью-Йорк» — «Оклахома» — 109:127;.
«Кливленд» — «Чикаго» — 88:104;.
«Вашингтон» — «Детройт» — 101:87;.
«Атланта» — «Орландо» — 103:120;.
«Бруклин» — «Сакраменто» — 123:94.