Баскетболист «Далласа» Дончич оформил первый трипл-дабл в НБА в матче против «Милуоки»

«Даллас» уступил «Милуоки» в гостевом матче со счетом 106:116. Дончич набрал 18 очков, сделал 11 подборов и 10 передач. Это достижение покорилось словенскому баскетболисту в возрасте 19 лет и 327 дней, рекордсменом является игрок «Филадельфии» Маркелл Фульц, который также в матче против «Милуоки» 11 апреля 2018 года отметился трипл-даблом (13 очков, 10 подборов, 10 передач). На тот момент Фульцу было 19 лет и 317 дней.