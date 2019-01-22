Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес Кингз3
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
Авангард
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз6
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден Найтс2
Миннесота Уайлд4
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
Хоккей. НХЛ
21.01
Колорадо Эвеланш1
Нэшвилл Предаторз4
Футбол. Зарубежный
21.01
Эйбар3
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
21.01
Ювентус3
Кьево0
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Слован
Хоккей. КХЛ
21.01
Спартак6
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
21.01
ХК ДинамоОТ1
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
21.01
Йокерит1
Нефтехимик2
Все события
Фоторепортажи
16ЦСКА против донецкого «Шахтера» в Израиле
12Матч звезд КХЛ-2019
07:56 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Далласа» Дончич оформил первый трипл-дабл в НБА в матче против «Милуоки»

ТАСС, 22 января. Защитник «Далласа» Лука Дончич в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Милуоки» оформил первый трип-дабл в карьере, став вторым самым молодым игроком в истории лиги, которому покорилось это достижение. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Наверх
Источник: AP 2019

«Даллас» уступил «Милуоки» в гостевом матче со счетом 106:116. Дончич набрал 18 очков, сделал 11 подборов и 10 передач. Это достижение покорилось словенскому баскетболисту в возрасте 19 лет и 327 дней, рекордсменом является игрок «Филадельфии» Маркелл Фульц, который также в матче против «Милуоки» 11 апреля 2018 года отметился трипл-даблом (13 очков, 10 подборов, 10 передач). На тот момент Фульцу было 19 лет и 317 дней.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Самым результативным в составах обеих команд стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»). На его счету 31 очко, 15 подборов и пять результативных передач. «Милуоки» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея 34 победы и 12 поражений. «Даллас» идет 13-м в Западной конференции, выиграв 20 матчей и потерпев 26 поражений.

Результаты остальных матчей игрового дня:

«Нью-Йорк» — «Оклахома» — 109:127;.

«Кливленд» — «Чикаго» — 88:104;.

«Вашингтон» — «Детройт» — 101:87;.

«Атланта» — «Орландо» — 103:120;.

«Бруклин» — «Сакраменто» — 123:94.

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»
Две передачи россиянина помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»
«Колорадо» с Варламовым в воротах уступил «Нэшвиллу» в матче НХЛ
СМИ: Защитник «Арсенала» выбыл до конца сезона из-за травмы
Ганский полузащитник перешел в «Барселону» на правах аренды
ВТБ может взять под полный контроль футбольное «Динамо»
Суд в Мадриде сегодня рассмотрит дело Криштиану Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь