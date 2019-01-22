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11:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» одержал восьмую победу подряд в НБА, обыграв «Лейкерс»

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА до восьми матчей.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 130:111 (29:24, 36:31, 45:25, 20:31). В составе гостей 44 очка набрал Клэй Томпсон, Стефен Карри оформил дабл-дабл (11 очков и 12 результативных передач), у проигравших самым результативным стал Ивица Зубац (18 очков).

«Хьюстон» на выезде уступил «Филадельфии» со счетом 93:121, несмотря на 37 очков Джеймса Хардена. У победителей Джоэл Эмбиид записал себе в актив 32 очка и 14 подборов.

Результаты других матчей дня:

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 85:105,

«Бостон» — «Майами» — 107:99,

«Юта» — «Портленд» — 104:109.

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