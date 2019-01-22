«Голден Стэйт» одержал восьмую победу подряд в НБА, обыграв «Лейкерс»
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА до восьми матчей.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА до восьми матчей.
Встреча, состоявшаяся в
«Хьюстон» на выезде уступил «Филадельфии» со счетом 93:121, несмотря на 37 очков Джеймса Хардена. У победителей Джоэл Эмбиид записал себе в актив 32 очка и 14 подборов.
Результаты других матчей дня:
«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 85:105,
«Бостон» — «Майами» — 107:99,
«Юта» — «Портленд» — 104:109.