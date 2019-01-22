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11:51 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Хьюстон» договорился об обмене Энтони в «Чикаго»

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» достиг договоренности об обмене форварда Кармело Энтони в «Чикаго Буллз», сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

Как отмечается в материале, после перехода в «Чикаго» 34-летний баскетболист не сыграет ни одного матча за новую команду, поскольку клуб обменяет или отчислит его до крайнего срока — 7 февраля.

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Ожидается, что сделка будет официально зарегистрирована во вторник.

По данным СМИ, интерес к Энтони проявляет «Лос-Анджелес Лейкерс», однако клуб не намерен специально освобождать ради него место в составе.

Энтони в текущем сезоне сыграл 10 матчей за «Хьюстон», его средние показатели — 13,4 очка, 5,4 подбора за игру.

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