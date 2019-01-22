СМИ: «Хьюстон» договорился об обмене Энтони в «Чикаго»

Источник: Reuters

Как отмечается в материале, после перехода в «Чикаго» 34-летний баскетболист не сыграет ни одного матча за новую команду, поскольку клуб обменяет или отчислит его до крайнего срока — 7 февраля.

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Ожидается, что сделка будет официально зарегистрирована во вторник.

По данным СМИ, интерес к Энтони проявляет «Лос-Анджелес Лейкерс», однако клуб не намерен специально освобождать ради него место в составе.