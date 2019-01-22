СМИ: «Хьюстон» договорился об обмене Энтони в «Чикаго»
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» достиг договоренности об обмене форварда Кармело Энтони в «Чикаго Буллз», сообщает ESPN.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» достиг договоренности об обмене форварда Кармело Энтони в «Чикаго Буллз», сообщает ESPN.
Как отмечается в материале, после перехода в «Чикаго» 34-летний баскетболист не сыграет ни одного матча за новую команду, поскольку клуб обменяет или отчислит его до крайнего срока — 7 февраля.
Ожидается, что сделка будет официально зарегистрирована во вторник.
По данным СМИ, интерес к Энтони проявляет «Лос-Анджелес Лейкерс», однако клуб не намерен специально освобождать ради него место в составе.
Энтони в текущем сезоне сыграл 10 матчей за «Хьюстон», его средние показатели — 13,4 очка, 5,4 подбора за игру.