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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

К. Энтони официально перешёл в «Чикаго»

«Чикаго Буллз» объявил о приобретении форварда Кармело Энтони.

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Источник: Reuters

34-летний игрок пополнил ряды команды из Города ветров в результате обмена с «Хьюстон Рокетс».

«Чикаго» также получил от «Рокетс» права на форварда турецкой «Дарушшафаки» Джона Диблера и денежную компенсацию. Взамен «Хьюстону» перешли права на форварда Тадию Драгичевича, выступающего в испанском клубе «Бреоган».

Ожидается, что в ближайшее время руководство «Буллз» отчислит Энтони. К игроку проявляет интерес «Лос-Анджелес Лейкерс».

Кармело принял участие в 10 матчах нынешнего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Средние показатели форварда составляют 13,4 очка, 5,4 подбора, 0,7 блок-шота, 0,5 передачи и 0,4 перехвата за 29,4 минуты.

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