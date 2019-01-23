К. Энтони официально перешёл в «Чикаго»
«Чикаго Буллз» объявил о приобретении форварда Кармело Энтони.
«Чикаго Буллз» объявил о приобретении форварда Кармело Энтони.
34-летний игрок пополнил ряды команды из Города ветров в результате обмена с «Хьюстон Рокетс».
«Чикаго» также получил от «Рокетс» права на форварда турецкой «Дарушшафаки» Джона Диблера и денежную компенсацию. Взамен «Хьюстону» перешли права на форварда Тадию Драгичевича, выступающего в испанском клубе «Бреоган».
Ожидается, что в ближайшее время руководство «Буллз» отчислит Энтони. К игроку проявляет интерес «Лос-Анджелес Лейкерс».
Кармело принял участие в 10 матчах нынешнего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Средние показатели форварда составляют 13,4 очка, 5,4 подбора, 0,7