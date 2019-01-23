К. Энтони официально перешёл в «Чикаго»

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34-летний игрок пополнил ряды команды из Города ветров в результате обмена с «Хьюстон Рокетс».

«Чикаго» также получил от «Рокетс» права на форварда турецкой «Дарушшафаки» Джона Диблера и денежную компенсацию. Взамен «Хьюстону» перешли права на форварда Тадию Драгичевича, выступающего в испанском клубе «Бреоган».

Ожидается, что в ближайшее время руководство «Буллз» отчислит Энтони. К игроку проявляет интерес «Лос-Анджелес Лейкерс».