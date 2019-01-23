«Мемфис» готов обменять Газоля и Конли

Источник: AP 2019

Ради этого клуб готов расстаться с центровым Марком Газолем и разыгрывающим Майком Конли, сообщает ESPN.

«Мемфис» постарается расстаться с Марком и Майком до дедлайна на обмены, который наступит в НБА 7 февраля. Учитывая дорогостоящие контракты игроков, не исключено, что они останутся в команде до следующего лета.

«Гриззлиз» могут сохранить одного из ветеранов, если предложения других организаций не будут отвечать их запросам, однако это не повлияет на планы клуба начать перестройку вокруг форварда Джарена Джексона, выбранного под общим четвёртым номером на минувшем драфте.

Соглашение Газоля с клубом и штатом Теннесси рассчитано до 30 июня 2019 года и сумму $ 24,1 млн. 33-летний испанец может воспользоваться опцией и продлить договор ещё на сезон. В таком случае за сезон-2019/20 он заработает $ 25,6 млн.