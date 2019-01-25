Стали известны стартовые пятерки команд на Матч звезд НБА

Капитанами команд становятся те игроки, которые набрали наибольшее количество голосов. В этом году капитаном Восточной конференции стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, в третий раз попавший в список участников Матча звезд. Лидером Западной конференции будет форвард «Лос- Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс , в 15-й раз участвующий в звездном уик-энде.

Запасные игроки будут выбраны путем голосования тренеров каждой из конференций. Они должны назвать двух баскетболистов задней линии, трех — передней линии и двух игроков вне зависимости от их амплуа, но тренеры не имеют права выбирать баскетболиста из своего клуба. Возглавят сборные те специалисты, чьи команды к 3 февраля 2019 года будут иметь наибольший процент побед в конференции. Однако наставниками не смогут стать тренеры, руководившие сборными в прошлом году — Дуэйн Кейси и Майк Д’Антони.