Стали известны стартовые пятерки команд на Матч звезд НБА

Капитанами команд становятся те игроки, которые набрали наибольшее количество голосов. В этом году капитаном Восточной конференции стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, в третий раз попавший в список участников Матча звезд. Лидером Западной конференции будет форвард «Лос- Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, в 15-й раз участвующий в звездном уик-энде.
Таким образом, стартовая пятерка сборной Восточной конференции выглядит следующим образом: Яннис Адетокунбо («Милуоки», 3-е участие в Матче звезд), Джоэль Эмбиид («Филадельфия», 2), Кайри Ирвинг («Бостон», 6), Кавай Леонард («Торонто», 3), Кемба Уокер («Шарлотт», 3).
В стартовую пятерку команды Западной конференции вошли: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», 15), Стефен Карри («Голден Стэйт», 6), Джеймс Харден («Хьюстон», 7), Кевин Дюрант («Голден Стэйт», 10), Пол Джордж («Оклахома», 6).
Запасные игроки будут выбраны путем голосования тренеров каждой из конференций. Они должны назвать двух баскетболистов задней линии, трех — передней линии и двух игроков вне зависимости от их амплуа, но тренеры не имеют права выбирать баскетболиста из своего клуба. Возглавят сборные те специалисты, чьи команды к 3 февраля 2019 года будут иметь наибольший процент побед в конференции. Однако наставниками не смогут стать тренеры, руководившие сборными в прошлом году — Дуэйн Кейси и Майк Д’Антони.
Матч звезд НБА пройдет 18 февраля в Лос-Анджелесе.