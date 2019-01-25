«Голден Стэйт» победил «Вашингтон» в матче НБА
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Вашингтон Уизардз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Вашингтон Уизардз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 126:118 (37:28, 30:31, 37:33, 22:26) в пользу «Уорриорз». В составе победителей 38 очков набрал Стефен Карри. У проигравших 27 баллами отметился Тревор Ариза, по
В другом матче «Оклахома-Сити» победила дома «Нью-Орлеан» — 122:116.