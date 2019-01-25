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09:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» победил «Вашингтон» в матче НБА

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Вашингтон Уизардз» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 126:118 (37:28, 30:31, 37:33, 22:26) в пользу «Уорриорз». В составе победителей 38 очков набрал Стефен Карри. У проигравших 27 баллами отметился Тревор Ариза, по дабл-даблу сделали Брэдли Бил (22 очка, 10 подборов) и Томас Саторански (20 очков, 10 передач).

В другом матче «Оклахома-Сити» победила дома «Нью-Орлеан» — 122:116.

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