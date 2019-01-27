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09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мемфис» обыграл «Индиану» и прервал серию из восьми поражений

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашней площадке принимал «Индиана Пэйсерс» и победил со счётом 106:103 (24:19, 29:23, 25:27, 28:34).

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Главным героем встречи стал разыгрывающий «Гриззлиз» Майк Конли, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 передач. 20 очков набрал Джарен Джексон.

В составе «Индианы» близок к дабл-даблу был Даррен Коллисон, в активе которого 18 очков и 9 передач. На счету Бояна Богдановича 21 очко.

Команда из Мемфиса прервала серию из восьми поражений, а «Пэйсерс» — из трёх побед. 29 января «Мемфис» сыграет с «Денвер Наггетс», а «Индиана» проведёт домашний матч с «Голден Стэйт Уорриорз».

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