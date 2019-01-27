«Мемфис» обыграл «Индиану» и прервал серию из восьми поражений

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Гриззлиз» Майк Конли, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 передач. 20 очков набрал Джарен Джексон.

В составе «Индианы» близок к дабл-даблу был Даррен Коллисон, в активе которого 18 очков и 9 передач. На счету Бояна Богдановича 21 очко.