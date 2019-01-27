«Денвер» победил «Филадельфию» в матче НБА, Йокич сделал трипл-дабл
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Филадельфией Севенти Сиксерз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Филадельфией Севенти Сиксерз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в субботу в Денвере, завершилась со счетом 126:110 (41:37, 36:31, 30:28, 19:14) в пользу «Наггетс». В составе победителей
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 114:126,
«Мемфис» — «Индиана» — 106:103,
«Бостон» — «Голден Стэйт» — 111:115,
«Портленд» — «Атланта» — 120:111.