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09:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Денвер» победил «Филадельфию» в матче НБА, Йокич сделал трипл-дабл

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Филадельфией Севенти Сиксерз» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Денвере, завершилась со счетом 126:110 (41:37, 36:31, 30:28, 19:14) в пользу «Наггетс». В составе победителей трипл-дабл сделал Никола Йокич — 32 очка, 18 подборов и 10 передач. У проигравших 22 балла набрал Джей Джей Реддик, дабл-дабл оформил Бен Симмонс — 19 очков, 12 подборов.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 114:126,

«Мемфис» — «Индиана» — 106:103,

«Бостон» — «Голден Стэйт» — 111:115,

«Портленд» — «Атланта» — 120:111.

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