«Денвер» победил «Филадельфию» в матче НБА, Йокич сделал трипл-дабл

Встреча, прошедшая в субботу в Денвере, завершилась со счетом 126:110 (41:37, 36:31, 30:28, 19:14) в пользу «Наггетс». В составе победителей трипл-дабл сделал Никола Йокич — 32 очка, 18 подборов и 10 передач. У проигравших 22 балла набрал Джей Джей Реддик, дабл-дабл оформил Бен Симмонс — 19 очков, 12 подборов.