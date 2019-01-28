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09:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Хьюстон» обыграл «Орландо» в матче НБА, у Хардена дабл-дабл с 40 очками

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. «Хьюстон» обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на площадке «Хьюстона», завершилась со счетом 103:98 (18:34, 35:27, 21:21, 29:16). У хозяев паркета дабл-дабл сделали Джеймс Харден (40 очков, 11 подборов) и Кеннет Фарид (12 очков, 10 подборов). У «Орландо» дабл-дабл чету Аарона Гордона (23 очка, 10 подборов) и Николы Вучевича (19 очков, 17 подборов).

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Результаты других встреч:

«Оклахома-Сити» — «Милуоки» — 118:112;.

«Даллас» — «Торонто» — 120:123;.

«Миннесота» — «Юта» — 111:125;.

«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 132:119;.

«Нью-Йорк» — «Майами» — 97:106.

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