«Хьюстон» обыграл «Орландо» в матче НБА, у Хардена дабл-дабл с 40 очками
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. «Хьюстон» обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. «Хьюстон» обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча, прошедшая на площадке «Хьюстона», завершилась со счетом 103:98 (18:34, 35:27, 21:21, 29:16). У хозяев паркета
Результаты других встреч:
«Оклахома-Сити» — «Милуоки» — 118:112;.
«Даллас» — «Торонто» — 120:123;.
«Миннесота» — «Юта» — 111:125;.
«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 132:119;.
«Нью-Йорк» — «Майами» — 97:106.