«Хьюстон» обыграл «Орландо» в матче НБА, у Хардена дабл-дабл с 40 очками

Встреча, прошедшая на площадке «Хьюстона», завершилась со счетом 103:98 (18:34, 35:27, 21:21, 29:16). У хозяев паркета дабл-дабл сделали Джеймс Харден (40 очков, 11 подборов) и Кеннет Фарид (12 очков, 10 подборов). У «Орландо» дабл-дабл чету Аарона Гордона (23 очка, 10 подборов) и Николы Вучевича (19 очков, 17 подборов).