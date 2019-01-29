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07:59 (мск), источник: ТАСС

Джордж и Адетокунбо стали лучшими по итогам 15-й игровой недели в НБА

ТАСС, 29 января. Форварды «Оклахомы» и «Милуоки» — Пол Джордж и Яннис Адетокунбо — признаны лучшими игроками 15-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

В четырех матчах «Оклахомы», все из которых стали победными, Джордж набирал в среднем за игру 31,5 очка, делал 4,5 передачи и совершал 9 подборов. Адетокунбо в трех матчах (две победы) набирал в среднем за игру 30,7 очка, совершал 15,7 подбора и делал 4 передачи.

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Благодаря таким результатам «Оклахома» смогла закрепиться на третьем месте в Западной конференции. «Милуоки» поднялся на первую строчку в Восточной конференции.

Джордж во второй раз в сезоне был признан лучшим по итогам недели. Для Адетокунбо победа стала пятой в текущем регулярном чемпионате, что на данный момент является лучшим показателем. В прошлый раз лучшими стали Джеймс Харден («Хьюстон») и Д’Анджело Рассел («Бруклин»).

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