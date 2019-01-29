Джордж и Адетокунбо стали лучшими по итогам 15-й игровой недели в НБА

Источник: AP 2019

В четырех матчах «Оклахомы», все из которых стали победными, Джордж набирал в среднем за игру 31,5 очка, делал 4,5 передачи и совершал 9 подборов. Адетокунбо в трех матчах (две победы) набирал в среднем за игру 30,7 очка, совершал 15,7 подбора и делал 4 передачи.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Благодаря таким результатам «Оклахома» смогла закрепиться на третьем месте в Западной конференции. «Милуоки» поднялся на первую строчку в Восточной конференции.