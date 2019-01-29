«Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Атланте» в домашнем матче НБА

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой «Атланты» со счетом 123:118 (32:25, 31:36, 31:22, 29:35).

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Самым результативным в составе победителей стал Трэ Янг (26 очков, 8 передач) и Джон Коллинз (22 очка, 6 подборов).