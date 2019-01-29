«Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Атланте» в домашнем матче НБА
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» на своем паркете уступили «Атланте Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» на своем паркете уступили «Атланте Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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Самым результативным в составе победителей стал Трэ Янг (26 очков, 8 передач) и Джон Коллинз (22 очка, 6 подборов).
У «Клипперс» на паркете выделялись Тобиас Харрис (30 очков, 8 подборов, 7 передач) и Лу Уильямс (21 очко, 9 передач).