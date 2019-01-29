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11:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Атланте» в домашнем матче НБА

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» на своем паркете уступили «Атланте Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой «Атланты» со счетом 123:118 (32:25, 31:36, 31:22, 29:35).

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Самым результативным в составе победителей стал Трэ Янг (26 очков, 8 передач) и Джон Коллинз (22 очка, 6 подборов).

У «Клипперс» на паркете выделялись Тобиас Харрис (30 очков, 8 подборов, 7 передач) и Лу Уильямс (21 очко, 9 передач).

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