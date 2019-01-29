Баскетболист клуба НБА «Нью-Орлеан» Дэвис запросил обмен в другую команду

Текущий контракт Дэвиса с клубом истекает летом 2020 года.
«В прошлые выходные представители Дэвиса сообщили нам, что он не хочет продлевать контракт с нашей командой и запросил обмен. Несмотря на то, что мы разочарованы в связи с этим решением, основной задачей нашей организации является чемпионский титул НБА для города и болельщиков, а также долгосрочный успех команды, — сообщает пресс-служба клуба. — Что касается всех разговоров об обмене, то мы совершим его на своих условиях, клуб заключит наиболее выгодную для себя сделку и не будет поддаваться влиянию со стороны».
В составе команды США в 2012 году Дэвис стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, в 2014 году — победителем чемпионата мира в Испании. Пять раз он участвовал в Матче всех звезд НБА. 25-летний Дэвис, выступающий на позиции тяжелого форварда, в нынешнем сезоне провел 41 матч, в среднем набирая 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи. «Нью-Орлеан» занимает 13-е место в Западной конференции НБА.