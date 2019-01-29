Баскетболист клуба НБА «Нью-Орлеан» Дэвис запросил обмен в другую команду

«В прошлые выходные представители Дэвиса сообщили нам, что он не хочет продлевать контракт с нашей командой и запросил обмен. Несмотря на то, что мы разочарованы в связи с этим решением, основной задачей нашей организации является чемпионский титул НБА для города и болельщиков, а также долгосрочный успех команды, — сообщает пресс-служба клуба. — Что касается всех разговоров об обмене, то мы совершим его на своих условиях, клуб заключит наиболее выгодную для себя сделку и не будет поддаваться влиянию со стороны».