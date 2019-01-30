«Филадельфия» обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА

Источник: AP 2019

Игра в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 121:105 (39:20, 25:33, 32:28, 25:24) в пользу гостей.

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Самыми результативными в составе «Филадельфии» стали Джоэл Эмбиид (28 очков, 11 подборов, 6 передач) и Джимми Батлер (20 очков).

У «Лейкерс» 36 очков записал на свой счет Брендон Ингрэм, а Джавейл Макги сделал дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов.