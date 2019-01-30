«Филадельфия» обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Филадельфии» на выезде нанесли поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Филадельфии» на выезде нанесли поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Игра в
Самыми результативными в составе «Филадельфии» стали Джоэл Эмбиид (28 очков, 11 подборов, 6 передач) и Джимми Батлер (20 очков).
У «Лейкерс» 36 очков записал на свой счет Брендон Ингрэм, а Джавейл Макги сделал
Следующий матч «Филадельфия» проведет 31 января на выезде против «Голден Стэйт», баскетболисты «Лейкерс» в этот же день сыграют в гостях с «Лос-Анджелес Клипперс».