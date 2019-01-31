Джеймс Харден «в огне»! Но его все равно ненавидят

Источник: AP 2019

К великому сожалению, в нашем мире закон далеко не всегда одинаковый для всех. Рано или поздно практически каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда вершители судеб принимали решения, казавшиеся несправедливыми. В спорте подобное происходит достаточно часто, а нынешний сезон в НБА стал бесконечной чередой ужасных свистков в пользу одного персонажа.

Пока «Уорриорз» проводят мини-матчи звёзд, а Леброн присматривается к калифорнийской молодёжи, лига продолжает лепить героя из Хардена, позволяя гениальному мастеру выходить за привычные рамки игры и править уже в новом измерении.

Когда Уэстбрук получил приз самому ценному игроку сезона, критики возмущались чрезмерным стремление Расселла набить красивую статистику, что иногда негативно сказывалось на результатах «Оклахомы». Недовольство по отношению к лидеру «Хьюстона» произрастает на совершенно другой почве.

Фанаты на различных ресурсах критикуют Хардена за чрезмерное количество штрафных, симуляции, попытки спровоцировать соперника на фол, постоянные разговоры с арбитрами и особое отношение со стороны судей. Защитники Бороды приводят в качестве аргументов повторы спорных моментов, где в подавляющем большинстве случаев правда оказывается на стороне Джеймса. Однако негативный фон вокруг 13 номера «Рокетс» всё равно остаётся, что прекрасно заметно во время выездных матчей «Хьюстона».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtAGtjeBj0q/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtAGtjeBj0q/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtAGtjeBj0q/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Houston Rockets (@houstonrockets)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-24T03:07:38+00:00">23 Янв 2019 в 7:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Много ли вы знаете случаев, когда действующий МVP, набирающий в среднем за поединок практически на семь очков больше, чем второй снайпер лиги, по итогам голосования болельщиков не проходил в стартовый состав на Матч звёзд? Выше оказались Карри и Роуз. Даже сами баскетболисты отдали предпочтение лидеру «Уорриорз» при выборе кандидатов в заднюю линию на Западе.

Рассмотрим подробнее несколько пунктов, по которым многие недолюбливают Бороду.

Харден пробивает слишком много штрафных

В среднем за матч Борода исполняет 11,9 попытки с линии, а идущий на втором месте по данному показателю Эмбиид совершает на 2,1 броска меньше. В первой шестёрке, кроме лидера «Рокетс» и упомянутого бигмена находятся ещё Яннис, Дэвис, Лав и Гриффин. У Кевина слишком маленькая выборка, но общая тенденция очевидна. Шанс набрать лёгкие очки чаще получают габаритные исполнители, которые великолепно разбираются с противником вблизи чужого кольца. В качестве исключения — лишь наш герой.

Следующим игроком после Хардена по среднему количеству штрафных за матч, сочетающим в себе навыки бомбардира и плеймейкера идёт Леброн Джеймс. Король совершает с линии в среднем 7,8 броска за встречу. Таким образом, Борода исполняет в 1,53 раза больше статичных попыток. Насколько это справедливо?

Борода проводит 37,4 минуты на паркете против 34,7 у Леброна, показатель Usage (уровень задействования баскетболиста в действиях команды) у Хардена составляет запредельные 39,3%, а у лидера «Лейкерс» вполне обычные для него 30,5%. К тому же, атакующий защитник «Рокетс» банально чаще атакует с игры и совершает 24 попытки в поле тогда, как уроженец Акрона — «всего» 19,3. Если учесть разницу в уровне актёрского мастерства, то по данному показателю к действующему MVP придраться сложно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BscYw5yF_3d/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BscYw5yF_3d/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BscYw5yF_3d/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от James Harden (@jharden13)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-10T06:12:43+00:00">9 Янв 2019 в 10:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Харден специально ловит соперников на фолы

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Здесь смешиваются вкусовые предпочтения фанатов, гениальность Бороды, лояльность судей и недоработки защищающейся стороны. Когда лидер «Рокетс» получает мяч на дуге, а все остальные баскетболисты «Хьюстона» стараются создать максимум пространства своей звезде, то абсолютно каждый зритель знает, что для оборонца противника настаёт тяжелейшее испытание.

При проходах под кольцо Джеймс умело находит контакт, ведь без малейшего прикосновения отбиться в проходе практически нереально. Арбитры видят касание, а сам Харден умело показывает нарушение. Подобное вряд ли впечатляет болельщиков других 29 команд лиги и нейтральных зрителей, но по правилам всё честно.

С попытками из-за дуги дело обстоит куда интереснее. Любимым трюком Бороды является постепенное раскачивание опекуна с резким отшагиванием назад и дальним броском. Здесь в пользу Хардена работают сразу несколько составляющих. Во-первых, когда Джеймс делает стэпбек, то защищающийся игрок, находясь под высочайшим напряжением, пытается молниеносно восстановить позицию и часто по инерции врезается в 13 номера «Рокетс». Во-вторых, у многих персональщиков наверняка в голове сидит мысль «главное не получить глупый фол». Что происходит в дальнейшем, вы знаете. В-третьих, не вина Хардена в том, что Пачулия сломал Кавая в финале Запада в 2017 году, и лиге пришлось вносить изменения в правила.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Br1GBFml3h4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Br1GBFml3h4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Br1GBFml3h4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от James Harden (@jharden13)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-25T23:58:31+00:00">25 Дек 2018 в 3:58 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Хардену не свистят пробежки и фолы в нападении

По данному аспекту претензий у ненавистников Бороды может быть куда больше. В проходах Джеймс часто отталкивает рукой защитника, при трёхочковых периодически выбрасывает ногу вперёд, а легендарный двойной стэпбек стал символом судейского произвола. С другой стороны, у арбитров всегда была, есть и будет действовать установка с несколько завышенной планкой допустимого для звёзд лиги.

Все топ-исполнители в ассоциации так или иначе пользуются своим статусом. Пробежки часто не свистят даже дальним резервистам, если в моменте намечается шикарный данк. Джеймс является действующим MVP и вполне естественно, что судьи частенько намеренно пропускают огрехи со стороны лидера «Рокетс».

Почему это так бросается в глаза? Например, в последних 15 матчах «Хьюстона» показатель Usage у Хардена составил космические 43,9%. Борода почти всегда с мячом, поэтому и возросло количество различных не фиксируемых нарушений с его стороны.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrWx8U5lIBh/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrWx8U5lIBh/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrWx8U5lIBh/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от James Harden (@jharden13)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-14T05:25:53+00:00">13 Дек 2018 в 9:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К Хардену у судей особое отношение

Пожалуй, для многих указанный фактор перевешивает все остальные. В подавляющем большинстве случаев фолы, которые свистят на Джеймсе, заслуженные. Борода лучше всех в лиге ищет контакт и умеет подставляться под оппонентов, но здесь всё по закону. Вот только почему эти правила не работают для всех остальные баскетболистов лиги, не совсем понятно.

Лидер «Рокетс» совершает 9,1 попытки за игру с расстояния меньше 10 футов. У Леброна данный показатель составляет 9,5, у Эмбиида — 9,8, у Гриффина — 10,3, у Дэвиса — 11,9, а у Янниса — 12,1. Каждый из этих парней за счёт феноменального атлетизма втаптывает в краску различных противников, которым ничего не остаётся, кроме как бить по рукам. Но даже явные фолы судьи часто пропускают, иначе тот же Блэйк пробивал бы по 15−16 штрафных каждый вечер.

Зато на Хардене ребята со свистками видят каждое касание. А, если вдруг добросовестные рефери хотя бы раз за матч проглядят нежное поглаживание по руке Джеймса, то тот начнёт целую минуту зачитывать лекцию о нарушении прав человека. Один из самых забавных эпизодов, демонстрирующих лицемерное отношение к разным игрокам, произошёл в концовке матча.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtFVaD0AODR/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtFVaD0AODR/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtFVaD0AODR/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от NBA on TNT (@nbaontnt)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-26T03:53:00+00:00">25 Янв 2019 в 7:53 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Харден опекает Кавая в решающем владении, и форвард «Рэпторс» промахивается, выполняя потенциально победный бросок. Очевидно, Джеймс прихватывал левую руку Ленарда. В прошлом на подобное бы никто не обратил внимание, но важен один вопрос: свистнули бы судьи фол, если бы игроков поменяли местами? Разумеется, да.

Борода, безусловно, заслуживает уважение как фантастический атлет и один из самых умных игроков современности. Харден лучше всех в лиге пользуется лазейками в правилах и подстраивает систему под себя. Конечно, не каждому по душе смотреть на театр одного актёра, однако сам факт того, что выступления Джеймса мало кого оставляют равнодушным, уже говорит о многом. Но пока арбитры не начнут трактовать правила более-менее одинаково для всех, поток зрительского негодования будет только усиливаться.