«Чикаго Буллз» отчислил Энтони

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Игрок стал частью коллектива из Иллинойса совсем недавно, но именно сценарий отчисления игрока и планировался, когда тот переходил из «Хьюстона» в «Чикаго».

Напомним, что «Быки» за ту сделку с «Рокетс» получили денежную компенсацию, а также права на форварда турецкой «Дарушшафаки» Джона Диблера и денежную компенсацию. Взамен «Хьюстону» перешли права на форварда Тадию Драгичевича, выступающего в испанском клубе «Бреоган».