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00:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чикаго Буллз» отчислил Энтони

Руководство «Чикаго Буллз» отчислило из состава форварда Кармело Энтони, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

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Источник: Reuters

Игрок стал частью коллектива из Иллинойса совсем недавно, но именно сценарий отчисления игрока и планировался, когда тот переходил из «Хьюстона» в «Чикаго».

Напомним, что «Быки» за ту сделку с «Рокетс» получили денежную компенсацию, а также права на форварда турецкой «Дарушшафаки» Джона Диблера и денежную компенсацию. Взамен «Хьюстону» перешли права на форварда Тадию Драгичевича, выступающего в испанском клубе «Бреоган».

Кармело принял участие в 10 матчах нынешнего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Его средние показатели составляют 13,4 очка, 5,4 подбора, 0,7 блок-шота, 0,5 передачи и 0,4 перехвата за 29,4 минуты.

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