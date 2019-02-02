«Денвер» победил «Хьюстон» в матче НБА, Бизли набрал 35 очков
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Денвер Наггетс» обыграли «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Денвер Наггетс» обыграли «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в пятницу в Денвере, завершилась со счетом 136:122 (35:43, 48:28, 30:24, 23:27) в пользу «Наггетс». В составе победителей 35 очков набрал Малик Бизли, его одноклубник Николай Йокич был близок к
Другие матчи завершились следующим образом:
«Шарлотт» — «Мемфис» — 100:92,
«Нью-Йорк» — «Бостон» — 99:113,
«Майами» — «Оклахома-Сити» — 102:118,
«Юта» — «Атланта» — 128:112.