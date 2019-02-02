«Денвер» победил «Хьюстон» в матче НБА, Бизли набрал 35 очков

Встреча, прошедшая в пятницу в Денвере, завершилась со счетом 136:122 (35:43, 48:28, 30:24, 23:27) в пользу «Наггетс». В составе победителей 35 очков набрал Малик Бизли, его одноклубник Николай Йокич был близок к трипл-даблу — 31 очко, 13 подборов и 9 передач. У «Хьюстона» 30 баллами отметился Джеймс Харден.