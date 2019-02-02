Новицки и Уэйд получили специальное приглашение на Матч всех звезд НБА

Источник: AP 2019

Теперь у команд Востока и Запада будет по 13 игроков вместо традиционных двенадцати. Уэйд и Новицки будут выбраны в третьем раунде драфта, где первым свой выбор сделает капитан Запада форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Матч звезд НБА пройдет 18 февраля в Шарлотт.

«Дирк Новицки и Дуэйн Уэйд воплощают в себе лучшее из НБА: замечательные навыки, драйв и профессионализм, а также глубокую преданность своим командам и развитию игры по всему миру, — сказал Сильвер. — Матч звезд — идеальное место, чтобы отдать дань уважения этим первоклассным чемпионам и обладателям звания самого ценного игрока финальной серии».

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Также Сильвер объявил, что защитник «Бруклина» Д’Анджело Рассел заменит травмированного защитника «Индианы» Виктора Оладипо в списке запасных игроков команды Востока. 22-летний защитник стал первым за 15 лет игроком «Бруклина», попавшим в заявку на Матч звезд, предстоящий звездный уик-энд станет первым в карьере игрока. В текущем сезоне Рассел в среднем набирает 19,6 очка, 6,4 передачи и 3,8 подбора.

36-летний Уэйд является трехкратным чемпионом НБА (2006, 2012, 2013), а также самым ценным игроком финала НБА (2006). Защитник 12 раз принимал участие в Матчах всех звезд ассоциации. Он является олимпийским чемпионом 2008 года в составе сборной США. В текущем сезоне Уэйд набирает в среднем 13,6 очка, 4,3 передачи и 3,6 подбора. По окончании сезона Уэйд планирует завершить карьеру.