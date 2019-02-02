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11:59 (мск), источник: Р-Спорт

Разыгрывающий «Бруклина» Расселл заменит Оладипо в Матче звезд НБА

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Д’Анджело Расселл заменит защитника «Индиана Пэйсерс» Виктора Оладипо в Матче звезд НБА-2019, сообщается на сайте ассоциации.

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Источник: AP 2019

Оладипо был выбран в качестве запасного для участия в Матче звезд, но из-за травмы выбыл до конца сезона.

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Матч звезд НБА состоится 17 февраля в Шарлотт. Ранее было объявлено, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его коллега по амплуа Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» по итогам голосования болельщиков, игроков НБА и представителей СМИ выбраны капитанами команд на Матч звезд-2019. Они выберут стартовые пятерки команд и запасных.

Восьмерка стартовых игроков для выбора в первом раунде была определена по итогам голосования болельщиков, игроков и представителей СМИ. В нее попали:

— от Восточной конференции: Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Кавай Ленард («Торонто»), Кайри Ирвинг («Бостон») и Кемба Уокер («Шарлотт»);.

— от Западной: Джеймс Харден («Хьюстон»), Кевин Дюрэнт, Стефен Карри (оба — «Голден Стэйт») и Пол Джордж («Оклахома-Сити»).

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В число запасных, которых определяли главные тренеры клубов НБА, вошли следующие игроки:

— от Восточной конференции — Крис Миддлтон («Милуоки»), Бен Симмонс («Филадельфия»), Никола Вучевич («Орландо»), Брэдли Бил («Вашингтон»), Блэйк Гриффин («Детройт»), Кайл Лоури («Торонто»), Виктор Оладипо («Индиана»);.

— от Западной: Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»), Никола Йокич («Денвер»), Дамиан Лиллард («Портленд»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота») и Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»).

Также НБА сделала специальные приглашения для участия в Матче звезд НБА Дуэйну Уэйду («Майами») и Дирку Новицки («Даллас»), отдавая должное их карьерами и достижениям в лиге.

Полные составы команды будут определены 7 февраля.

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