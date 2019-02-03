«Денвер» обыграл «Миннесоту» в матче НБА, Йокич оформил трипл-дабл

Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе Шаркс2
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш1
Ванкувер Кэнакс5
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз1
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдОТ3
Чикаго Блэкхокс4
Футбол. Зарубежный
14:00
Вильярреал
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ
Торино
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс9
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз3
Питтсбург Пингвинз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз0
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс4
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:05
Лестер
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Атлетико
Футбол. Сборные
2.02
США2
Коста-Рика0
Футбол. Зарубежный
2.02
Реймс2
Марсель1
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
2.02
Сельта1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2.02
Ювентус3
Парма3
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Арсенал
Хоккей. НХЛ
2.02
Монреаль КанадиенсОТ2
Нью-Джерси Дэвилз3
Футбол. Зарубежный
2.02
Анже1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
2.02
Монако2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
2.02
Ренн1
Амьен0
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Болонья
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Жирона
Хоккей. НХЛ
2.02
Филадельфия ФлайерзОТ5
Эдмонтон Ойлерз4
Футбол. Зарубежный
2.02
Кардифф Сити2
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
2.02
Шальке-040
Боруссия М2
Футбол. Зарубежный
2.02
Барселона2
Валенсия2
Футбол. Зарубежный
2.02
Наполи3
Сампдория0
Все события
Фоторепортажи
7Карьера Карпина в фотографиях. Помните его таким?
7Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
08:57 (мск), источник: Р-Спорт

«Денвер» обыграл «Миннесоту» в матче НБА, Йокич оформил трипл-дабл

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Денвер» одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате НБА, обыграв на выезде «Миннесоту».

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 107:106 (29:38, 32:26, 28:24, 18:18). Центровой «Наггетс» Никола Йокич сделал трипл-дабл (13 очков, 16 подборов и 10 результативных передач), Малик Бисли набрал 22 очка, у хозяев Карл-Энтони Таунс записал себе в актив 31 очко и 12 подборов.

«Хьюстон» в гостях нанес поражение «Юте» — 125:98, защитник «Рокетс» Джеймс Харден набрал 43 очка и сделал 12 подборов.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Результаты других матчей дня:

«Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 101:111,

«Вашингтон» — «Милуоки» — 115:131,

«Орландо» — «Бруклин» — 102:89,

«Шарлотт» — «Чикаго» — 125:118,

«Кливленд» — «Даллас» — 98:111,

«Майами» — «Индиана» — 88:95,

«Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:101,

«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 113:108,

«Финикс» — «Атланта» — 112:118,

«Сакраменто» — «Филадельфия» — 115:108.

 Шедевр Головина: россиянин забил первый гол за 'Монако' (видео)
Кадыров обратился к Емельяненко после его поражения
Суперкамбэк в финале! Россия — чемпион мира
«Тампа» победила. Кучеров первым набрал 80 очков в сезоне: видео
Вальверде верит, что травма не помешает Месси сыграть с «Реалом»
Три очка Тарасенко позволили «Сент-Луису» обыграть «Коламбус»
Что смотреть в воскресенье: Гвардьола против Эмери
«Зенит» переиграл «Эльче» в контрольном матче на сборе в Испании
Саид Нурмагомедов выиграл поединок на турнире UFC в Бразилии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь