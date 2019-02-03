«Денвер» обыграл «Миннесоту» в матче НБА, Йокич оформил трипл-дабл

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 107:106 (29:38, 32:26, 28:24, 18:18). Центровой «Наггетс» Никола Йокич сделал трипл-дабл (13 очков, 16 подборов и 10 результативных передач), Малик Бисли набрал 22 очка, у хозяев Карл-Энтони Таунс записал себе в актив 31 очко и 12 подборов.