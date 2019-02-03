«Денвер» обыграл «Миннесоту» в матче НБА, Йокич оформил трипл-дабл
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Денвер» одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате НБА, обыграв на выезде «Миннесоту».
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Денвер» одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате НБА, обыграв на выезде «Миннесоту».
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 107:106 (29:38, 32:26, 28:24, 18:18). Центровой «Наггетс» Никола Йокич сделал
«Хьюстон» в гостях нанес поражение «Юте» — 125:98, защитник «Рокетс» Джеймс Харден набрал 43 очка и сделал 12 подборов.
Результаты других матчей дня:
«Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 101:111,
«Вашингтон» — «Милуоки» — 115:131,
«Орландо» — «Бруклин» — 102:89,
«Шарлотт» — «Чикаго» — 125:118,
«Кливленд» — «Даллас» — 98:111,
«Майами» — «Индиана» — 88:95,
«Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:101,
«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 113:108,
«Финикс» — «Атланта» — 112:118,
«Сакраменто» — «Филадельфия» — 115:108.