Мэлоун и Буденхольцер возглавят команды на Матче всех звезд НБА

По правилам главными тренерами становятся те специалисты, чьи команды лидируют в своих конференциях.
Мэлоун возглавит команду Запада, капитаном которой является Леброн Джеймс, а Буденхольцер команду Востока Янниса Адетокунбо.
Ранее стали известны стартовые пятерки команд. Сборная Восточной конференции выглядит следующим образом: Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Джоэль Эмбиид («Филадельфия»), Кайри Ирвинг («Бостон»), Кавай Леонард («Торонто»), Кемба Уокер («Шарлотт»). В стартовую пятерку команды Западной конференции вошли: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Кевин Дюрант («Голден Стэйт»), Пол Джордж («Оклахома»).
Матч звезд НБА пройдет 18 февраля в Шарлотт.