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10:01 (мск), источник: ТАСС

Мэлоун и Буденхольцер возглавят команды на Матче всех звезд НБА

ТАСС, 3 февраля. Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун и наставник «Милуоки» Майк Буденхольцер возглавят команды на предстоящем Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

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Источник: AP 2019

По правилам главными тренерами становятся те специалисты, чьи команды лидируют в своих конференциях.

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Мэлоун возглавит команду Запада, капитаном которой является Леброн Джеймс, а Буденхольцер команду Востока Янниса Адетокунбо.

Ранее стали известны стартовые пятерки команд. Сборная Восточной конференции выглядит следующим образом: Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Джоэль Эмбиид («Филадельфия»), Кайри Ирвинг («Бостон»), Кавай Леонард («Торонто»), Кемба Уокер («Шарлотт»). В стартовую пятерку команды Западной конференции вошли: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Кевин Дюрант («Голден Стэйт»), Пол Джордж («Оклахома»).

Матч звезд НБА пройдет 18 февраля в Шарлотт.

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