«Лейкерс» предложили за Дэвиса Кузму, Болла, Ингрэма, Рондо и Стивенсона
Ситуация вокруг возможного обмена форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса не утихает.
Ситуация вокруг возможного обмена форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса не утихает.
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не оставляет попыток заполучить игрока. Президент калифорнийского клуба Мэджик Джонсон и генеральный менеджер луизианцев Делл Дэмпс провели за последние сутки два этапа переговоров.
«Лейкерс» подготовил очередное большое предложение. Так в
Косвенно эта информация подтверждается и другим обозревателем — Эдрианом Войнаровски. Тот ранее на странице в «Твиттере» сообщал, что в «Лейкерс» ради получения Дэвиса готовы расстаться с рядом молодых игроков,