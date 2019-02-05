«Лейкерс» предложили за Дэвиса Кузму, Болла, Ингрэма, Рондо и Стивенсона

Источник: AP 2019

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не оставляет попыток заполучить игрока. Президент калифорнийского клуба Мэджик Джонсон и генеральный менеджер луизианцев Делл Дэмпс провели за последние сутки два этапа переговоров.

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«Лейкерс» подготовил очередное большое предложение. Так в Лос-Анджелесе за Энтони Дэвиса готовы отдать Кайла Кузму, Лонзо Болла, Брендона Ингрэма, Рэджона Рондо, Лэнса Стивенсона и два драфт-пика. Кроме того, «Лейкерс» согласны взять в команду Соломона Хилла, дабы разгрузить платёжную ведомость «Нью-Орлеана», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Брэд Тёрнер.