Йокич и Адетокунбо стали лучшими по итогам 16-й игровой недели в НБА

Источник: AP 2019

В трех матчах «Милуоки», все из которых стали победными, Адетокунбо набирал в среднем за игру 25,7 очка, делал 6 передачи и совершал 9 подборов. Йокич в четырех матчах (четыре победы) набирал в среднем за игру 22 очка, совершал 11,8 подбора и делал 8 передач.

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Благодаря таким результатам «Милуоки» закрепился на первом месте в Восточной конференции. «Денвер» же идет на второй строчке Западной конференции.