Йокич и Адетокунбо стали лучшими по итогам 16-й игровой недели в НБА

В трех матчах «Милуоки», все из которых стали победными, Адетокунбо набирал в среднем за игру 25,7 очка, делал 6 передачи и совершал 9 подборов. Йокич в четырех матчах (четыре победы) набирал в среднем за игру 22 очка, совершал 11,8 подбора и делал 8 передач.
Благодаря таким результатам «Милуоки» закрепился на первом месте в Восточной конференции. «Денвер» же идет на второй строчке Западной конференции.
Йокич в третий раз в сезоне был признан лучшим по итогам недели. Для Адетокунбо победа стала шестой в текущем регулярном чемпионате, что на данный момент является лучшим показателем. На прошлой неделе игрок «Милуоки» также стал лучшим, пару ему составил форвард «Оклахомы» Пол Джордж.