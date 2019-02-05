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08:13 (мск), источник: ТАСС

Йокич и Адетокунбо стали лучшими по итогам 16-й игровой недели в НБА

ТАСС, 5 февраля. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо (Восточная конференция) и центровой «Денвера» Никола Йокич (Западная конференция) признаны лучшими игроками 16-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

В трех матчах «Милуоки», все из которых стали победными, Адетокунбо набирал в среднем за игру 25,7 очка, делал 6 передачи и совершал 9 подборов. Йокич в четырех матчах (четыре победы) набирал в среднем за игру 22 очка, совершал 11,8 подбора и делал 8 передач.

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Благодаря таким результатам «Милуоки» закрепился на первом месте в Восточной конференции. «Денвер» же идет на второй строчке Западной конференции.

Йокич в третий раз в сезоне был признан лучшим по итогам недели. Для Адетокунбо победа стала шестой в текущем регулярном чемпионате, что на данный момент является лучшим показателем. На прошлой неделе игрок «Милуоки» также стал лучшим, пару ему составил форвард «Оклахомы» Пол Джордж.

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