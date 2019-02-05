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09:30 (мск), источник: Р-Спорт

«Хьюстон» обыграл «Финикс» в матче НБА, Харден набрал 44 очка

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Хьюстон» одержал победу над «Финиксом» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 118:110 (32:28, 31:29, 31:23, 24:30). В составе гостей Джеймс Харден набрал 44 очка, дабл-дабл оформил Кеннет Фарид (17 очков и 14 подборов), у проигравших Джош Джексон записал себе в актив 25 баллов.

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Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Атланта» — 129:137,

«Детройт» — «Денвер» — 129:103,

«Бруклин» — «Милуоки» — 94:113,

«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 107:109,

«Сакраменто» — «Сан-Антонио» — 127:112.

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