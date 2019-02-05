«Хьюстон» обыграл «Финикс» в матче НБА, Харден набрал 44 очка

Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 118:110 (32:28, 31:29, 31:23, 24:30). В составе гостей Джеймс Харден набрал 44 очка, дабл-дабл оформил Кеннет Фарид (17 очков и 14 подборов), у проигравших Джош Джексон записал себе в актив 25 баллов.