«Хьюстон» обыграл «Финикс» в матче НБА, Харден набрал 44 очка
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Хьюстон» одержал победу над «Финиксом» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Хьюстон» одержал победу над «Финиксом» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 118:110 (32:28, 31:29, 31:23, 24:30). В составе гостей Джеймс Харден набрал 44 очка,
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон» — «Атланта» — 129:137,
«Детройт» — «Денвер» — 129:103,
«Бруклин» — «Милуоки» — 94:113,
«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 107:109,
«Сакраменто» — «Сан-Антонио» — 127:112.