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00:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто» предложил «Мемфису» Лоури и Валанчюнаса в обмен на Конли и Газоля

Руководство «Торонто Рэпторс» обратилось к менеджменту «Мемфис Гриззлиз» провести большой обмен.

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Источник: Reuters

В канадском клубе заинтересованы в приобретении разыгрывающего защитника «Мемфиса» Майка Конли и центрового команды Марка Газоля. За лидеров коллектива из Теннесси в «Торонто» готовы предложить Кайла Лоури и Йонаса Валанчюнаса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джейк Фишер, ссылаясь на источники в лиге.

Напомним, что ранее к защитнику «Мемфису» Майку Конли проявляли интерес в «Юте Джаз» и «Детройт Пистонс». «Джазмены» готовы были отдать за 31-летнего игрока Рики Рубио и драфт-пик. А «Детройт Пистонс» ради Конли готов расстаться с разыгрывающим Реджи Джексоном, а также драфт-пиком.

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