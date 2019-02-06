«Торонто» предложил «Мемфису» Лоури и Валанчюнаса в обмен на Конли и Газоля

В канадском клубе заинтересованы в приобретении разыгрывающего защитника «Мемфиса» Майка Конли и центрового команды Марка Газоля. За лидеров коллектива из Теннесси в «Торонто» готовы предложить Кайла Лоури и Йонаса Валанчюнаса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джейк Фишер, ссылаясь на источники в лиге.