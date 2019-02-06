«Индиана» обыграла «Лейкерс» в матче НБА
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Индиана» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Индиана» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 136:94 (33:26, 36:20, 32:27, 35:21). В составе хозяев 24 очка набрал Боян Богданович, у проигравших Леброн Джеймс записал себе в актив 18 баллов. Для Джеймса это поражение стало самым крупным в карьере в НБА: ранее «Кливленд», за который он выступал, дважды проиграл с разницей очков «-35».
Также Джеймс в этой игре преодолел отметку в 32 тысячи набранных очков в НБА и стал пятым игроком, которому покорился этот рубеж. По этому показателю он уступает Майклу Джордану, Кобе Брайанту, Карлу Мэлоуну и Кариму
Клуб «Оклахома-Сити» на своей площадке обыграл «Орландо» — 132:122. В составе «Тандер»
Результаты других матчей дня:
«Кливленд» — «Бостон» — 96:103,
«Шарлотт» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 115:117,
«Нью-Йорк Никс» — «Детройт» — 92:105,
«Мемфис» — «Миннесота» — 108:106,
«Филадельфия» — «Торонто» — 107:119,
«Портленд» — «Майами» — 108:118.