«Лейкерс» победили «Бостон» в матче НБА, Леброн Джеймс сделал трипл-дабл
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг в Бостоне, завершилась со счетом 129:128 (24:30, 33:36, 42:27, 30:35) в пользу «Лейкерс».
Победу гостям принес точный бросок Рэджона Рондо с сиреной об окончании четвертой четверти. В составе «Лос-Анджелеса»
В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:
«Портленд» — «Сан-Антонио» — 127:118,
«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 117:95,
«Атланта» — «Торонто» — 101:119,
«Индиана» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:92,
«Орландо» — «Миннесота» — 122:112.