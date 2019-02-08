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11:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Лейкерс» победили «Бостон» в матче НБА, Леброн Джеймс сделал трипл-дабл

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в четверг в Бостоне, завершилась со счетом 129:128 (24:30, 33:36, 42:27, 30:35) в пользу «Лейкерс».

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Победу гостям принес точный бросок Рэджона Рондо с сиреной об окончании четвертой четверти. В составе «Лос-Анджелеса» трипл-дабл сделал Леброн Джеймс (28 очков, 12 передач, 12 подборов), Кайл Кузма набрал 25 очков, Рондо оформил дабл-дабл (17 очков, 10 передач, 7 подборов). У «Бостона» 24 баллами, 7 подборами и 8 передачами отметился Кайри Ирвинг, дабл-дабл сделал Джейсон Тэйтум (22 очка, 10 подборов и 5 передач).

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Портленд» — «Сан-Антонио» — 127:118,

«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 117:95,

«Атланта» — «Торонто» — 101:119,

«Индиана» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:92,

«Орландо» — «Миннесота» — 122:112.

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