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11:39 (мск), источник: Р-Спорт

Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо выбрали составы команд на Матч звезд НБА

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его коллега по амплуа Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» выбрали составы своих команд на Матч звезд НБА, сообщается на сайте ассоциации.

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Источник: Reuters

Джеймс и Адетокунбо ранее по итогам голосования болельщиков, игроков НБА и представителей СМИ были выбраны капитанами команд на Матч звезд-2019, который состоится 17 февраля в Шарлотт. Благодаря победе в голосовании болельщиков форвард «Лейкерс» выбирал первым в первом раунде драфта Матча звезд, соответственно Адетокунбо сделал свой выбор первым во втором раунде.

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Джеймс в первом раунде выбрал следующих игроков (игроки стартовой пятерки) — Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Кайри Ирвинг («Бостон»), Кавай Ленард («Торонто») и Джеймс Харден («Хьюстон»); во втором раунде (запасные) — Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Брэдли Бил («Вашингтон»); в третьем — Дуэйн Уэйд («Майами»).

Выбор Адетокунбо в первом раунде был следующим — Стефен Карри («Голден Стэйт»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Пол Джордж («Оклахома-Сити»), Кемба Уокер («Шарлотт»); во втором — Крис Миддлтон («Милуоки»), Николай Йокич («Денвер»), Бен Симмонс («Филадельфия»), Блэйк Гриффин («Детройт»), Д’Анджело Расселл («Бруклин»), Никола Вучевич («Орландо»), Кайл Лоури («Торонто»); в третьем — Дирк Новицки («Даллас»).

После драфта состоялся обмен, в рамках которого Симмонс перешел в команду Джеймса, а Уэстбрук пополнил состав команды Адетокунбо.

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