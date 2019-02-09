«Финикс» потерпел 13-е поражение в НБА подряд, уступив дома «Голден Стэйт»

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Финиксе, завершилась со счетом 117:107 (26:31, 34:22, 22:32, 35:22) в пользу гостей. В составе «Уорриорз» самым результативным стал Клей Томпсон, набравший 25 очков. У «Санз» дабл-даблы оформили Келли Обри (25 очков + 12 подборов) и Деандре Эйтон (23 очка + 12 подборов).