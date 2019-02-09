«Финикс» потерпел 13-е поражение в НБА подряд, уступив дома «Голден Стэйт»
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Финикс Санз» проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Финикс Санз» проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Финиксе, завершилась со счетом 117:107 (26:31, 34:22, 22:32, 35:22) в пользу гостей. В составе «Уорриорз» самым результативным стал Клей Томпсон, набравший 25 очков. У «Санз»
«Финикс», замыкающий турнирную таблицу в Западной конференции, потерпел 13-е поражение подряд. «Голден Стэйт», лидирующий на Западе, выиграл три последних матча.
Результаты остальных игр дня:
«Вашингтон» — «Кливленд» — 119:106,
«Детройт» — «Нью-Йорк» — 120:103,
«Филадельфия» — «Денвер» — 117:110,
«Бруклин» — «Чикаго» — 106:125,
«Даллас» — «Милуоки» — 107:122,
«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 122:117,
«Сакраменто» — «Майами» — 102:96.