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09:10 (мск), источник: Р-Спорт

«Финикс» потерпел 13-е поражение в НБА подряд, уступив дома «Голден Стэйт»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Финикс Санз» проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Финиксе, завершилась со счетом 117:107 (26:31, 34:22, 22:32, 35:22) в пользу гостей. В составе «Уорриорз» самым результативным стал Клей Томпсон, набравший 25 очков. У «Санз» дабл-даблы оформили Келли Обри (25 очков + 12 подборов) и Деандре Эйтон (23 очка + 12 подборов).

«Финикс», замыкающий турнирную таблицу в Западной конференции, потерпел 13-е поражение подряд. «Голден Стэйт», лидирующий на Западе, выиграл три последних матча.

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Результаты остальных игр дня:

«Вашингтон» — «Кливленд» — 119:106,

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 120:103,

«Филадельфия» — «Денвер» — 117:110,

«Бруклин» — «Чикаго» — 106:125,

«Даллас» — «Милуоки» — 107:122,

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 122:117,

«Сакраменто» — «Майами» — 102:96.

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