Фанаты «Нью-Орлеана» встретили Энтони Дэвиса свистом в матче с «Миннесотой»
Болельщики «Нью-Орлеан Пеликанс» встретили лидера команды Энтони Дэвиса свистом в первой игре после его возвращения в состав.
Болельщики «Нью-Орлеан Пеликанс» встретили лидера команды Энтони Дэвиса свистом в первой игре после его возвращения в состав.
Дэвис пропустил последние девять матчей «Пеликанс». Сначала 25-летний форвард восстанавливался после травмы указательного пальца на левой руке, а позже тренерский штаб команды не выпускал игрока на паркет
При объявлении стартового состава «Нью-Орлеана» перед домашней встречей с «Миннесотой Тимбервулвз» (122:117) некоторые фанаты приветствовали Энтони, однако большинство отреагировало негативно.
Дэвис за 25 минут игрового времени набрал 32 очка, собрал 9 подборов, совершил 3