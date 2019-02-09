Фанаты «Нью-Орлеана» встретили Энтони Дэвиса свистом в матче с «Миннесотой»

Дэвис пропустил последние девять матчей «Пеликанс». Сначала 25-летний форвард восстанавливался после травмы указательного пальца на левой руке, а позже тренерский штаб команды не выпускал игрока на паркет из-за переговоров об обмене, который он запросил в конце января.