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13:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты «Нью-Орлеана» встретили Энтони Дэвиса свистом в матче с «Миннесотой»

Болельщики «Нью-Орлеан Пеликанс» встретили лидера команды Энтони Дэвиса свистом в первой игре после его возвращения в состав.

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Источник: AP 2019

Дэвис пропустил последние девять матчей «Пеликанс». Сначала 25-летний форвард восстанавливался после травмы указательного пальца на левой руке, а позже тренерский штаб команды не выпускал игрока на паркет из-за переговоров об обмене, который он запросил в конце января.

При объявлении стартового состава «Нью-Орлеана» перед домашней встречей с «Миннесотой Тимбервулвз» (122:117) некоторые фанаты приветствовали Энтони, однако большинство отреагировало негативно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дэвис за 25 минут игрового времени набрал 32 очка, собрал 9 подборов, совершил 3 блок-шота и отдал 2 результативные передачи.

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