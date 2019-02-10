«Оклахома» обыграла «Хьюстон», Джордж набрал 45 очков, Харден — 42
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» обыграла на выезде «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» обыграла на выезде «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в субботу в Хьюстоне, завершилась со счетом 117:112 (25:28, 23:42, 42:20, 27:22) в пользу гостей. У победителей
«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 125:105,
«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 105:90,
«Атланта Хокс» — «Шарлотт Хорнетс» — 120:129,
«Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс» — 99:104,
«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:123,
«Мемфис Гриззлис» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:90,
«Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 125:134,
«Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик» — 83:103.