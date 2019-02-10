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10:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Оклахома» обыграла «Хьюстон», Джордж набрал 45 очков, Харден — 42

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» обыграла на выезде «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Хьюстоне, завершилась со счетом 117:112 (25:28, 23:42, 42:20, 27:22) в пользу гостей. У победителей дабл-дабл из 45 очков и 11 подборов оформил Пол Джордж. Лидер гостей Рассел Уэстбрук отметился трипл-даблом (21 очко + 12 подборов + 11 передач). У хозяев лучшим на паркете был Джеймс Харден, набравший 42 очка, а Крис Пол (18 очков + 10 подборов) и Кеннет Фарид (17 очков + 12 подборов) сделали по дабл-даблу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты остальных матчей дня:

«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 125:105,

«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 105:90,

«Атланта Хокс» — «Шарлотт Хорнетс» — 120:129,

«Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс» — 99:104,

«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:123,

«Мемфис Гриззлис» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:90,

«Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 125:134,

«Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик» — 83:103.

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