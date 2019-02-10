«Оклахома» обыграла «Хьюстон», Джордж набрал 45 очков, Харден — 42

Встреча, прошедшая в субботу в Хьюстоне, завершилась со счетом 117:112 (25:28, 23:42, 42:20, 27:22) в пользу гостей. У победителей дабл-дабл из 45 очков и 11 подборов оформил Пол Джордж. Лидер гостей Рассел Уэстбрук отметился трипл-даблом (21 очко + 12 подборов + 11 передач). У хозяев лучшим на паркете был Джеймс Харден, набравший 42 очка, а Крис Пол (18 очков + 10 подборов) и Кеннет Фарид (17 очков + 12 подборов) сделали по дабл-даблу.