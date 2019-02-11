«Голден Стэйт» сломил сопротивление «Майами», Дюрант набрал 39 очков
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете сломил сопротивление «Майами Хит» — 120:118.
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете сломил сопротивление «Майами Хит» — 120:118.
По ходу первой четверти «Хит» вели с преимуществом в 16 очков, а за 50 секунд до истечения основного времени побеждали 118:115. Но действующие чемпионы совершили решающий рывок.
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 39 очков. 29 баллов на счету Клэя Томпсона (6 из 13
В составе гостей 37 очков набрал Джош Ричардсон. Он реализовал 8 бросков из 11
«Воины» (40−15) одержали четвёртую победу кряду. У «Майами» (25−29) пять поражений в шести последних матчах. «Хит» вылетели из зоны