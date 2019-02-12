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12 февраля, источник: Чемпионат.com

«Кливленд» обыграл «Никс», «Индиана» — «Шарлотт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» (13−44) дома взял верх над «Нью-Йорк Никс» (10−46) — 106:104.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Карим Аллен, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 12 баллов и 10 подборов оформил Деандре Джордан. В составе «Кливленда» 20 очков на счету Коллина Секстона. Ларри Нэнс оформил дабл-дабл из 15 баллов и 16 подборов.

В параллельной встрече «Индиана Пэйсерс» (38−19) дома одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» (27−29) — 99:90.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кемба Уокер, набравший 34 очка (4 из 12 из-за дуги). 21 балл на счету Джереми Лэмба, 18 — у Коди Зеллера. В составе победителей 18 очков в активе Майлза Тёрнера, 14 — у Бояна Богдановича.

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