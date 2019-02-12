«Кливленд» обыграл «Никс», «Индиана» — «Шарлотт»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Карим Аллен, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 12 баллов и 10 подборов оформил Деандре Джордан. В составе «Кливленда» 20 очков на счету Коллина Секстона. Ларри Нэнс оформил дабл-дабл из 15 баллов и 16 подборов.