«Кливленд» обыграл «Никс», «Индиана» — «Шарлотт»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» (13−44) дома взял верх над «Нью-Йорк Никс» (10−46) — 106:104.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» (13−44) дома взял верх над «Нью-Йорк Никс» (10−46) — 106:104.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Карим Аллен, набравший 25 очков.
В параллельной встрече «Индиана Пэйсерс» (38−19) дома одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» (27−29) — 99:90.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кемба Уокер, набравший 34 очка (4 из 12