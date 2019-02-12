«Торонто» обыграл «Бруклин», «Детройт» — «Вашингтон»

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 30 очков. Дабл-дабл из 18 баллов и 12 подборов на счету Сержа Ибаки. 17 очков в активе Паскаля Сиакама, 16 — у Марка Газоля. В составе «Нетс» 28 очков набрал Д’Анджело Расселл (также 14 результативных передач), 24 балла — у Джо Харриса.