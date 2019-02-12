«Торонто» обыграл «Бруклин», «Детройт» — «Вашингтон»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (42−16) на домашнем паркете взял верх над «Бруклин Нетс» (29−29) — 127:125.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (42−16) на домашнем паркете взял верх над «Бруклин Нетс» (29−29) — 127:125.
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 30 очков.
В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (26−29) также дома обыграл «Вашингтон Уизардс» (24−33) — 121:112.
В составе победителей