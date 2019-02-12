«Хьюстон» обыграл «Даллас» благодаря 31 очку Хардена и дабл-даблу Пола
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете одержал убедительную победу над «Даллас Маверикс» — 120:104.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете одержал убедительную победу над «Даллас Маверикс» — 120:104.
Определяющей стала вторая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 39:28.
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 31 очко. Он реализовал 6 бросков из 17
В составе «Далласа» в паре шагов от