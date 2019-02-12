«Хьюстон» обыграл «Даллас» благодаря 31 очку Хардена и дабл-даблу Пола

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 31 очко. Он реализовал 6 бросков из 17 из-за дуги, а также 7 из 7 с линии штрафных. Дабл-дабл из 17 баллов и 11 результативных передач на счету Криса Пола. 19 очков в активе Джеральда Грина, у Эрика Гордона — 18, у Кеннета Фарида — 17.