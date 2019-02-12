Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс0
Реал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кан0
Нант1
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен2
Страсбур1
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован3
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс2
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак0
СКА2
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо5
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
19:00
ЛокомотивОТ2
Торпедо НН3
Хоккей. НХЛ
14.02
Питтсбург Пингвинз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг4
Витязь1
Хоккей. КХЛ
17:00
ТракторБ1
Северсталь2
Хоккей. НХЛ
14.02
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
12 февраля, источник: Чемпионат.com

«Хьюстон» обыграл «Даллас» благодаря 31 очку Хардена и дабл-даблу Пола

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете одержал убедительную победу над «Даллас Маверикс» — 120:104.

Наверх
Источник: AP 2019

Определяющей стала вторая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 39:28.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 31 очко. Он реализовал 6 бросков из 17 из-за дуги, а также 7 из 7 с линии штрафных. Дабл-дабл из 17 баллов и 11 результативных передач на счету Криса Пола. 19 очков в активе Джеральда Грина, у Эрика Гордона — 18, у Кеннета Фарида — 17.

В составе «Далласа» в паре шагов от трипл-дабла остановился Лука Дончич — 21 очко, 10 подборов и 8 передач. Он реализовал лишь 2 броска из 9 из-за дуги. 13 баллов на счету Джейлена Брансона.

 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Жена российского футболиста готова ехать за ним на край света!
«Старики работают»: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой
«Приятно обыграть “Зенит”»: турки поиздевались над россиянами
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
Экс-российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной
У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены
Новый скандал в КХЛ. У игрока отобрали две шайбы за две минуты
«Аякс» принимает «Реал» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь