Уэстбрук сделал 10-й трипл-дабл подряд и побил рекорд НБА, установленный Чемберленом
ТАСС, 12 февраля. «Оклахома» обыграла «Портленд» со счетом 120:111 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 12 февраля. «Оклахома» обыграла «Портленд» со счетом 120:111 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
На счету Уэстбрука — 21 очко, 14 подборов и 11 передач. Он сделал 10-й
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, набравший 47 очков, сделавший 12 подборов и 10 передач. Больше всего очков в составе «Портленда» на счету Дэмьена Лилларда — 31. Также он совершил семь подборов и сделал шесть передач.
«Оклахома» занимает третье место в Западной конференции, одержав 37 побед при 19 поражениях. «Портленд» расположился на четвертой строчке с 33 победами и 23 поражениями.
Другие результаты дня:
«Детройт» — «Вашингтон» — 121:112;.
«Индиана» — «Шарлотт» — 99:90;.
«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 107:104;.
«Торонто» — «Бруклин» — 127:125;.
«Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 130:120.
«Хьюстон» — «Даллас» — 120:104;.
«Чикаго» — «Милуоки» — 99:112;.
«Денвер» — «Майами» — 103:87.