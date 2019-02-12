Уэстбрук сделал 10-й трипл-дабл подряд и побил рекорд НБА, установленный Чемберленом

На счету Уэстбрука — 21 очко, 14 подборов и 11 передач. Он сделал 10-й трипл-дабл подряд, побив рекорд НБА, установленный Уилтом Чемберленом в 1968 году (9). Ранее Уэстбрук дважды проводил серию из семи трипл-даблов кряду, происходило это в сезоне-2016/17. Всего же их на счету баскетболиста 127 за время карьеры в НБА, больше только у Мэджика Джонсона (138) и Оскара Робертсона (181).