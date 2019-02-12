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12 февраля, источник: ТАСС

Уэстбрук сделал 10-й трипл-дабл подряд и побил рекорд НБА, установленный Чемберленом

ТАСС, 12 февраля. «Оклахома» обыграла «Портленд» со счетом 120:111 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Трипл-дабл разыгрывающего хозяев Расселла Уэстбрука стал для него 10-м подряд и 23-м в сезоне.

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Источник: AP 2019

На счету Уэстбрука — 21 очко, 14 подборов и 11 передач. Он сделал 10-й трипл-дабл подряд, побив рекорд НБА, установленный Уилтом Чемберленом в 1968 году (9). Ранее Уэстбрук дважды проводил серию из семи трипл-даблов кряду, происходило это в сезоне-2016/17. Всего же их на счету баскетболиста 127 за время карьеры в НБА, больше только у Мэджика Джонсона (138) и Оскара Робертсона (181).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, набравший 47 очков, сделавший 12 подборов и 10 передач. Больше всего очков в составе «Портленда» на счету Дэмьена Лилларда — 31. Также он совершил семь подборов и сделал шесть передач.

«Оклахома» занимает третье место в Западной конференции, одержав 37 побед при 19 поражениях. «Портленд» расположился на четвертой строчке с 33 победами и 23 поражениями.

Другие результаты дня:

«Детройт» — «Вашингтон» — 121:112;.

«Индиана» — «Шарлотт» — 99:90;.

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 107:104;.

«Торонто» — «Бруклин» — 127:125;.

«Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 130:120.

«Хьюстон» — «Даллас» — 120:104;.

«Чикаго» — «Милуоки» — 99:112;.

«Денвер» — «Майами» — 103:87.

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