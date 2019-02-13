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09:52 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» обыграл «Юту» в матче НБА

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» дома победил «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая во вторник в Окленде, завершилась со счетом 115:108 (25:14, 22:30, 34:40, 34:24) в пользу хозяев площадки.

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Лучшим на паркете в составе «Голден Стэйт» был Кевин Дюрэнт, набравший 28 очков, его партнер по команде Демаркус Казинс сделал дабл-дабл (12 очков, 10 подборов). У гостей самым результативным стал Донован Митчелл (25 очков), его одноклубник Руди Гобер оформил дабл-дабл (13 очков, 16 подборов).

Результаты других матчей дня:

«Атланта» — «Лейкерс» — 117:113,

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 107:108,

«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 88:118,

«Филадельфия» — «Бостон» — 109:112.

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