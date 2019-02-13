«Голден Стэйт» обыграл «Юту» в матче НБА
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» дома победил «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» дома победил «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая во вторник в Окленде, завершилась со счетом 115:108 (25:14, 22:30, 34:40, 34:24) в пользу хозяев площадки.
Лучшим на паркете в составе «Голден Стэйт» был Кевин Дюрэнт, набравший 28 очков, его партнер по команде Демаркус Казинс сделал
Результаты других матчей дня:
«Атланта» — «Лейкерс» — 117:113,
«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 107:108,
«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 88:118,
«Филадельфия» — «Бостон» — 109:112.