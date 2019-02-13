«Голден Стэйт» обыграл «Юту» в матче НБА

Встреча, прошедшая во вторник в Окленде, завершилась со счетом 115:108 (25:14, 22:30, 34:40, 34:24) в пользу хозяев площадки.

Лучшим на паркете в составе «Голден Стэйт» был Кевин Дюрэнт, набравший 28 очков, его партнер по команде Демаркус Казинс сделал дабл-дабл (12 очков, 10 подборов). У гостей самым результативным стал Донован Митчелл (25 очков), его одноклубник Руди Гобер оформил дабл-дабл (13 очков, 16 подборов).