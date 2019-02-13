Леброн Джеймс признан самым высокооплачиваемым игроком НБА

Источник: AP 2019

Джеймс, который возглавляет список Forbes пятый год подряд, получит в нынешнем сезоне 88,7 миллиона долларов, 53 миллиона от этой суммы 34-летний игрок заработает вне баскетбольной площадки за счет рекламы.

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Второе место занимает разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, который по итогам сезона получит 79,5 миллиона долларов. На третьем месте располагается еще один баскетболист «Уорриорз», легкий форвард Кевин Дюрэнт, который заработает 65 миллионов долларов.

В десятку также вошли Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер», 53,7 млн долларов), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс», 47,4), Крис Пол («Хьюстон Рокетс», 43,7), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 43,2), Дамиан Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс», 41), Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс», 39,1), Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер», 38,6). Десятка самых высокооплачиваемых игроков НБА в сумме заработает порядка 540 млн долларов.