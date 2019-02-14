Энес Кантер подписал контракт с «Портлендом»

«Я рад объявить, что подписал соглашение с “Портлендом” до конца сезона. Я надеюсь помочь команде в борьбе за чемпионство», — написал 26-летний турецкий баскетболист в Twitter.

Кантер с 2017 года выступал за клуб «Нью-Йорк Никс», который на прошлой неделе выставил игрока на драфт отказов. В текущем сезоне он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата, набирал в среднем 14,0 очка и делал 10,5 подбора за игру. Ранее Кантер в НБА также защищал цвета «Юты» и «Оклахомы».