«Орландо» разгромил «Шарлотт», «Никс» прервали серию из 18 поражений
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Орландо Мэджик» (27−32) на домашнем паркете разгромил «Шарлотт Хорнетс» (27−30) — 127:89.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Орландо Мэджик» (27−32) на домашнем паркете разгромил «Шарлотт Хорнетс» (27−30) — 127:89.
В составе победителей 21 очко набрал Терренс Росс.
В параллельной встрече «Нью-Йорк Никс» (11−47) прервал серию из 18 поражений, взяв на выезде верх над «Атлантой Хоукс» (19−39) — 106:91.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Хоукс» Дуэйн Дедмон, набравший 21 очко. Трэй Янг оформил
В составе победителей 19 очков набрал Деннис Смит. Деандре Джордан оформил