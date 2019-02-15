«Орландо» разгромил «Шарлотт», «Никс» прервали серию из 18 поражений

В составе победителей 21 очко набрал Терренс Росс. Дабл-даблами отметились Никола Вучевич (17 баллов и 11 подборов) и Аарон Гордон (10 очков и 11 подборов). У «Хорнетс» 15 баллов в активе Малика Монка, 14 — у Джереми Лэмба.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Никс» (11−47) прервал серию из 18 поражений, взяв на выезде верх над «Атлантой Хоукс» (19−39) — 106:91.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Хоукс» Дуэйн Дедмон, набравший 21 очко. Трэй Янг оформил дабл-дабл из 16 баллов и 11 результативных передач.