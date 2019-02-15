«Оклахома» проиграла «Нью-Орлеану», несмотря на 44+14+11 Уэстбрука
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на выезде уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» — 122:131.
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на выезде уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» — 122:131.
Определяющей стала третья четверть, которую «пеликаны» выиграли со счётом 35:26.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Расселл Уэстбрук, оформивший
В составе «пеликанов»
«Нью-Орлеан» (26−33) впервые победил за три матча. «Оклахома» (37−20) прервала серию из четырёх побед.