«Оклахома» проиграла «Нью-Орлеану», несмотря на 44+14+11 Уэстбрука

Определяющей стала третья четверть, которую «пеликаны» выиграли со счётом 35:26.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 44 очков, 14 подборов и 11 результативных передач. Дабл-дабл из 22 баллов и 13 подборов на счету Нерленса Ноэля. В активе Пола Джорджа 28 очков (3 из 17 из-за дуги).

В составе «пеликанов» дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов на счету Джулиуса Рэндла. 32 балла в активе Джру Холидэя. Энтони Дэвис набрал 14 очков за 16 минут.