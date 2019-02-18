Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Барыс
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс5
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз1
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз6
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Спартак
Биатлон. Биатлон
00:05
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Слован
Хоккей. НХЛ
17.02
Миннесота Уайлд0
Сент-Луис Блюз4
Футбол. Зарубежный
17.02
Сент-Этьен0
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
17.02
Бетис1
Алавес1
Футбол. Зарубежный
17.02
Наполи0
Торино0
Хоккей. НХЛ
17.02
Питтсбург Пингвинз6
Нью-Йорк Рейнджерс5
Футбол. Зарубежный
17.02
Вильярреал3
Севилья0
Биатлон. Биатлон
17.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Все события
Фоторепортажи
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
7Зобнину — 25. Главные кадры карьеры
08:54 (мск), источник: ТАСС

Команда Леброна победила Команду Янниса в Матче всех звезд НБА

ТАСС, 18 февраля. Команда Леброна Джеймса одержала победу над командой Янниса Адетокунбо со счетом 178:164 в 68-м Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча состоялась в рамках звездного уик-энда лиги в Шарлотт (штат Северная Каролина) на арене «Спектрум-центр». Самым результативным игроком встречи стал Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. В составе победителей 31 балл на счету Кевина Дюранта, он был признан самым ценным игроком (MVP) встречи. Дабл-дабл также оформил Джоэль Эмбиид (10 очков и 12 подборов).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Ранее болельщики, игроки и представители НБА путем голосования выбрали Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Адетокунбо («Милуоки») капитанами команд. В дополнительном голосовании Джеймс выиграл право выбирать на драфте первым.

Форвард «Лейкерс» выбрал в стартовую пятерку Кевина Дюрэнта («Голден Стэйт»), Кайри Ирвинга («Бостон»), Кавая Ленарда («Торонто») и Джеймса Хардена («Хьюстон»). В запас попали Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Расселл Уэстбрук («Оклахома»), Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Брэдли Бил («Вашингтон») и Дуэйн Уэйд («Майами»). Форвард «Милуоки» взял в стартовую пятерку Стефена Карри («Голден Стэйт»), Джоэла Эмбиида («Филадельфия»), Пола Джорджа («Оклахома»), Кембу Уокера («Шарлотт»). Запасными стали Крис Миддлтон («Милуоки»), Никола Йокич («Денвер»), Бен Симмонс («Филадельфия»), Блэйк Гриффин («Детройт»), Д’Анджело Расселл («Бруклин»), Никола Вучевич («Орландо»), Кайл Лоури («Торонто») и Дирк Новицки («Даллас»). По окончании драфта команды совершили обмен игроками: Уэстбрук перешел в команду Адетокунбо, а Симмонс — в команду Джеймса.

Первый Матч звезд НБА прошел в 1951 году. До 2018 года в нем участвовали сборные Западной (37 побед) и Восточной (29) конференций. В 2017 году НБА постановила, что итоговые составы на следующий звездный матч будут определяться капитанами команд, они смогут выбирать игроков из клубов любой конференции. В 2018 году команда Джеймса одержала победу над командой Карри со счетом 148:145.

Шарлотт во второй раз принимал Матч всех звезд, ранее звездный уик-энд проходил в городе в 1991 году.

В 2020 году Матч звезд пройдет в Чикаго.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Эстонцы — ориентир для сборной России. Зачем нам такой биатлон?
Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ
«Сент-Луис» победил, Тарасенко преодолел рубеж в 400 очков в НХЛ
Принц Саудовской Аравии не намерен покупать «Манчестер Юнайтед»
Овечкин - 4-й игрок в НХЛ, забросивший 40 шайб в 10 сезонах
Каталония сломала Мадрид. «Реал» дома проиграл «Жироне»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь