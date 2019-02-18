Команда Леброна победила Команду Янниса в Матче всех звезд НБА
ТАСС, 18 февраля. Команда Леброна Джеймса одержала победу над командой Янниса Адетокунбо со счетом 178:164 в 68-м Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 18 февраля. Команда Леброна Джеймса одержала победу над командой Янниса Адетокунбо со счетом 178:164 в 68-м Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча состоялась в рамках звездного
Ранее болельщики, игроки и представители НБА путем голосования выбрали Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Адетокунбо («Милуоки») капитанами команд. В дополнительном голосовании Джеймс выиграл право выбирать на драфте первым.
Форвард «Лейкерс» выбрал в стартовую пятерку Кевина Дюрэнта («Голден Стэйт»), Кайри Ирвинга («Бостон»), Кавая Ленарда («Торонто») и Джеймса Хардена («Хьюстон»). В запас попали Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Расселл Уэстбрук («Оклахома»), Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио»),
Первый Матч звезд НБА прошел в 1951 году. До 2018 года в нем участвовали сборные Западной (37 побед) и Восточной (29) конференций. В 2017 году НБА постановила, что итоговые составы на следующий звездный матч будут определяться капитанами команд, они смогут выбирать игроков из клубов любой конференции. В 2018 году команда Джеймса одержала победу над командой Карри со счетом 148:145.
В 2020 году Матч звезд пройдет в Чикаго.