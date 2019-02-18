Когда Леброн разозлился. Супербаскетбол, который вы могли пропустить

Источник: Спорт-Экспресс

Самое плохое для российских зрителей в звездном уик-энде НБА — это время его проведения. Начинается все примерно в 4 утра по московскому времени, когда большинство еще спит. Если в этом году вы все пропустили, не расстраивайтесь, сейчас мы вам поможем ознакомиться с основными моментами лучшего спортивного шоу прошедших выходных.

Матч новичков и конкурсы

Начиналось все, как обычно, с матча новичков и второгодок. Но прежний формат уже не используется из-за явного преимущества пусть еще молодых, но куда более опытных баскетболистов. В этот раз играли две сборные: США и остального мира. В итоге первые одержали уверенную победу со счетом 161:144, а в их составе лучшим стал 23-летний форвард «Лейкерс» Кайл Кузма, набравший 35 очков.

На следующий день после матча новичков проходили конкурсы. Первым из них был конкурс мастерства. Участники соревновались в целом комплексе умений: ведение мяча, передача, бросок из-под кольца и трехочковый. Баскетболисты, принимавшие в этом участие, были разбиты на четыре пары, в которых по принципу плей-офф в каждом раунде выбывала половина. В итоге в финале встретились одна из ярчайших молодых звезд лиги — Джейсон Тейтум из «Бостона» и новичок «Атланты» Трей Янг. Эффектный бросок через половину площадки принес победу игроку «Селтикс».

При просмотре таких крупных спортивных событий, как звездный уик-энд, нужно понимать, где это действие проходит. В этот раз шоу устроили в Шарлотт, а за клуб из этого города в 1990-е 10 лет играл Делл Карри. Помимо его личных достижений в составе «Хорнетс» он знаменит как отец двух действующих игроков: Сета и Стефа Карри. Поэтому в Северной Каролине их всех встречают с огромной радостью. И в конкурсе трехочковых они принимали участие все вместе. Отец семейства соревновался в специально подготовленных в этом году бросках среди легенд НБА. Братья же выступили в основном конкурсе. Но, несмотря на врожденные снайперские таланты и безумную поддержку трибун, выиграть им не удалось. Сет выбыл в первом раунде, набрав 16 баллов, а Стеф в финале уступил всего два очка победителю конкурса Джо Харрису из «Бруклина», на счету которого 26 баллов.

Тем не менее, Стеф выиграл пари у младшего брата. По условиям спора, тот из них, кто покажет худший результат в конкурсе трехочковых, должен до конца карьеры оплачивать билеты для всей семьи на матчи, в которых они будут играть друг против друга.

Так повелось, что в НБА все хотят быть суперменами. В свое время им был Шакил О’Нил, провозгласивший себя этим героем. Затем появился Дуайт Ховард, забравший этот титул себе на конкурсе по броскам сверху. Накануне Матча всех звезд НБА Яннис Адетокунбо обратился к Шакилу, который не мог нормально произнести фамилию греческого форварда, и сказал: «Можешь называть меня просто Супермен».

И вот очередная смена геройского плаща. Атакующий защитник «Оклахома-Сити» Хамиду Диалло стал победителем слэм-данк контеста, при этом он во второй своей попытке с символом супермена на груди перепрыгнул через первого обладателя этого супергеройского прозвища — Шакила О'Нила.

Матч звезд

А в воскресенье рано утром состоялось последнее и главное событие звездного уик-энда — Матч всех звезд НБА. И встреча началась невероятно резво. Первая четверть превратилась в мини-слэм-данк контест Янниса Адетокунбо, который был одним из капитанов команд. Партнеры просто отдавали ему мяч в каждой атаке, и грек забивал сверху на любой вкус. Этими мощными и яркими атаками дирижировал никто иной, как Стефен Карри. И его передачи зрители встречали с той же радостью, что и данки Грик-фрика (прозвище Адетокунбо. — Прим. «СЭ»). Позже в игру со скамейки включился партнер Янниса по «Милуоки» Крис Миддлтон и тут же забил 4 из 4 трехочковых.

Под конец первой четверти на площадке появились звездные ветераны — Дирк Новицки в составе «Команды Янниса» и Дуэйн Уэйд в составе «Команды Леброна», которые проводят последний сезон в НБА. И немец, впервые встретившись с мячом, тут же положил дальнюю трешку, чем заставил зал взреветь от восторга. И буквально в следующей атаке проделал то же самое.

Итог первой четверти — 53:37 в пользу «Команды Янниса». Это повторение рекорда Матча всех звезд по результативности команды за четверть. Ранее такое удавалось лишь «Звездам Запада» в 2016-м и «Звездам Востока» в 2017-м. И из этих 53 очков 20 на счету Адетокумбо.

Во второй четверти мало что изменилось: Яннис колотил сверху, Миддлтон выходил и попадал с дуги, а Карри выдавал невероятные по красоте передачи. Разве что в один момент Леброн Джеймс решил, что так сильно проигрывать его команде не стоит, и на какое-то время взял все в свои руки, включился в игру, и эффектно закончил несколько атак. Правда на это моментально ответила связка Стеф — Яннис и подарила нам один из самых красивых моментов этого матча.

После большого перерыва (во время которого зрителей ждал концерт рэпера J Cole, а не сомнительный конкурс по броскам сверху с еще более сомнительным и непрофессиональным судьями) казалось, что никакой интриги уже нет, «Команда Янниса» доминирует и можно спокойно отправиться спать. Но не тут-то было. Выяснилоь, что Леброну проигрывать не очень-то и хочется. Это было отчетливо видно по его лицу, не умеет он все-таки так легко отдавать матчи. Завелся сам, завел партнеров, и игра преобразилась. За третью четверть его команда забросила 12 трехочковых. А бросок Дамиана Лилларда позволил сравнять счет.

В последнем перерыве Новицки и Уэйд получили памятные футболки и сфотографировались с остальными участниками. И после этого началась настоящая битва на площадке. На лицах уже не было тех улыбок, которые мы видели в первой четверти, и обе команды старались играть на победу. Хотя тщательно это скрывали за излишним желанием забить покрасивее. Стеф Карри даже умудрился забить трехочковый с фолом.