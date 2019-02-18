Когда Леброн разозлился. Супербаскетбол, который вы могли пропустить
Матч всех звезд НБА-2019 получился очень крутым.
Матч всех звезд НБА-2019 получился очень крутым.
Самое плохое для российских зрителей в звездном
Начиналось все, как обычно, с матча новичков и второгодок. Но прежний формат уже не используется
На следующий день после матча новичков проходили конкурсы. Первым из них был конкурс мастерства. Участники соревновались в целом комплексе умений: ведение мяча, передача, бросок
При просмотре таких крупных спортивных событий, как звездный
Тем не менее, Стеф выиграл пари у младшего брата. По условиям спора, тот из них, кто покажет худший результат в конкурсе трехочковых, должен до конца карьеры оплачивать билеты для всей семьи на матчи, в которых они будут играть друг против друга.
Так повелось, что в НБА все хотят быть суперменами. В свое время им был Шакил О’Нил, провозгласивший себя этим героем. Затем появился Дуайт Ховард, забравший этот титул себе на конкурсе по броскам сверху. Накануне Матча всех звезд НБА Яннис Адетокунбо обратился к Шакилу, который не мог нормально произнести фамилию греческого форварда, и сказал: «Можешь называть меня просто Супермен».
И вот очередная смена геройского плаща. Атакующий защитник «Оклахома-Сити» Хамиду Диалло стал победителем
А в воскресенье рано утром состоялось последнее и главное событие звездного
Под конец первой четверти на площадке появились звездные ветераны — Дирк Новицки в составе «Команды Янниса» и Дуэйн Уэйд в составе «Команды Леброна», которые проводят последний сезон в НБА. И немец, впервые встретившись с мячом, тут же положил дальнюю трешку, чем заставил зал взреветь от восторга. И буквально в следующей атаке проделал то же самое.
Итог первой четверти — 53:37 в пользу «Команды Янниса». Это повторение рекорда Матча всех звезд по результативности команды за четверть. Ранее такое удавалось лишь «Звездам Запада» в 2016-м и «Звездам Востока» в 2017-м. И из этих 53 очков 20 на счету Адетокумбо.
Во второй четверти мало что изменилось: Яннис колотил сверху, Миддлтон выходил и попадал с дуги, а Карри выдавал невероятные по красоте передачи. Разве что в один момент Леброн Джеймс решил, что так сильно проигрывать его команде не стоит, и на
После большого перерыва (во время которого зрителей ждал концерт рэпера J Cole, а не сомнительный конкурс по броскам сверху с еще более сомнительным и непрофессиональным судьями) казалось, что никакой интриги уже нет, «Команда Янниса» доминирует и можно спокойно отправиться спать. Но не
В последнем перерыве Новицки и Уэйд получили памятные футболки и сфотографировались с остальными участниками. И после этого началась настоящая битва на площадке. На лицах уже не было тех улыбок, которые мы видели в первой четверти, и обе команды старались играть на победу. Хотя тщательно это скрывали за излишним желанием забить покрасивее. Стеф Карри даже умудрился забить трехочковый с фолом.
Но в итоге сильнее оказалась «Команда Леброна», победившая со счетом 178:164. Самым ценным игроком встречи был признан форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, который набрал 31 очко. Больше него настрелял лишь Янис Адетокунбо, на счету которого 38 очков и 11 подборов.