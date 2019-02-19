Теодосич не будет подписывать контракт с новым клубом до конца сезона
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
В феврале Теодосич был отчислен клубом НБА «Лос-Анджелес Клипперс».
«Я сыграю только два матча (с Эстонией и Израилем) за сборную Сербии в этом сезоне. Я решил не играть больше до конца сезона, чтобы подготовиться к следующему сезону», — цитирует Теодосича Blic.rs.
Сборная Сербии в ближайших матчах квалификации Кубка мира сыграет с командами Эстонии (21 февраля) и Израиля (24 февраля).