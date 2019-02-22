«Голден Стэйт» победил «Сакраменто» в матче НБА, на счету Карри 36 очков

Встреча, состоявшаяся в четверг в Окленде, завершилась со счетом 125:123 (35:30, 25:32, 29:29, 36:32) в пользу «Уорриорз». В составе победителей Стефен Карри набрал 36 очков, Кевин Дюрэнт — 28, Демаркус Казинс оформил дабл-дабл (17 очков и 10 подборов). У проигравших самым результативным стал Марвин Бэгли (28 очков и 14 подборов).