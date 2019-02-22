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10:07 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» победил «Сакраменто» в матче НБА, на счету Карри 36 очков

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт» одержали победу над «Сакраменто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в четверг в Окленде, завершилась со счетом 125:123 (35:30, 25:32, 29:29, 36:32) в пользу «Уорриорз». В составе победителей Стефен Карри набрал 36 очков, Кевин Дюрэнт — 28, Демаркус Казинс оформил дабл-дабл (17 очков и 10 подборов). У проигравших самым результативным стал Марвин Бэгли (28 очков и 14 подборов).

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Результаты других матчей дня:

«Кливленд» — «Финикс» — 111:98,

«Филадельфия» — «Майами» — 106:102,

«Бруклин» — «Портленд» — 99:113,

«Милуоки» — «Бостон» — 98:97,

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон» — 111:106.

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