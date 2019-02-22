«Голден Стэйт» победил «Сакраменто» в матче НБА, на счету Карри 36 очков
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт» одержали победу над «Сакраменто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт» одержали победу над «Сакраменто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Окленде, завершилась со счетом 125:123 (35:30, 25:32, 29:29, 36:32) в пользу «Уорриорз». В составе победителей Стефен Карри набрал 36 очков, Кевин Дюрэнт — 28, Демаркус Казинс оформил
Результаты других матчей дня:
«Кливленд» — «Финикс» — 111:98,
«Филадельфия» — «Майами» — 106:102,
«Бруклин» — «Портленд» — 99:113,
«Милуоки» — «Бостон» — 98:97,
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон» — 111:106.