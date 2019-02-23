«Шарлотт» обыграл «Вашингтон», «Чикаго» — «Орландо»

Самым результативным игроком встречи стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 46 очков (10 из 10 с линии штрафных). Дабл-дабл из 12 баллов и 12 подборов на счету Бобби Портиса. В составе «Шарлотт» Кемба Уокер оформил дабл-дабл из 27 очков и 11 результативных передач.