«Шарлотт» обыграл «Вашингтон», «Чикаго» — «Орландо»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Шарлотт Хорнетс» (28−30) на домашнем паркете взял верх над «Вашингтон Уизардс» (24−35) — 123:111.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Шарлотт Хорнетс» (28−30) на домашнем паркете взял верх над «Вашингтон Уизардс» (24−35) — 123:111.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 46 очков (10 из 10 с линии штрафных).
В параллельном матче «Чикаго Буллз» (15−44) на выезде обыграл «Орландо Мэджик» (27−33) — 110:109.
В составе победителей 25 очков набрал Лаури Маркканен (также 11 подборов), 22 — Зак Лавин. Он реализовал 5 бросков из 6