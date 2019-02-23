«Торонто» и «Индиана» одержали домашние победы
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (44−16) на домашнем паркете обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (33−27) — 120:117.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (44−16) на домашнем паркете обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (33−27) — 120:117.
Канадская команда не знает поражений уже семь встреч кряду.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, ранее выступавший за «Спёрс», на его счету 25 очков. 22 балла в активе Паскаля Сиакама. Серж Ибака оформил
В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» (39−20) также дома обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (26−34) — 126:111.
В составе победителей 24 очка набрал Уэсли Мэттьюз, 20 — Богдан Богданович, 18 — Домантас Сабонис (также 13 подборов). У «пеликанов»