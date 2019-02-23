«Торонто» и «Индиана» одержали домашние победы

Канадская команда не знает поражений уже семь встреч кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, ранее выступавший за «Спёрс», на его счету 25 очков. 22 балла в активе Паскаля Сиакама. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов. У гостей 23 очка набрал Демар Дерозан, 21 — Марко Белинелли (5 из 12 из-за дуги).

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» (39−20) также дома обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (26−34) — 126:111.