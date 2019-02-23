«Оклахома» обыграла «Юту», Джордж и Уэстбрук набрали 88 очков

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Джордж, набравший 45 очков. Именно его бросок за полторы за две секунды до конца второго овертайма принёс «Тандер» победу. Дабл-даблами отметились Расселл Уэстбрук (43 балла и 15 подборов) и Стивен Адамс (16 очков и 10 подборов).

В составе «Юты» 38 очков на счету Донована Митчелла. Дабл-даблы в свой актив записали Руди Гобер (26 баллов и 16 подборов) и Деррик Фэйворс (24 очка и 11 подборов). 20 баллов на счету Джея Краудера.