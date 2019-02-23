«Оклахома» обыграла «Юту», Джордж и Уэстбрук набрали 88 очков
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете во втором овертайме обыграл «Юту Джаз» — 148:147.
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете во втором овертайме обыграл «Юту Джаз» — 148:147.
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Джордж, набравший 45 очков. Именно его бросок за полторы за две секунды до конца второго овертайма принёс «Тандер» победу.
В составе «Юты» 38 очков на счету Донована Митчелла.
«Оклахома» (38−20) одержала шестую победу в семи матчах и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Юты» (32−26) второе поражение кряду.