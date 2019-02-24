«Портленд» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде обыграли «Филадельфию Севенти Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде обыграли «Филадельфию Севенти Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Субботняя игра в Филадельфии завершилась со счетом 130:115 (27:25, 32:31, 41:26, 30:33) в пользу гостей.
«Портленд» одержал третью победу подряд.