«Портленд» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА

Субботняя игра в Филадельфии завершилась со счетом 130:115 (27:25, 32:31, 41:26, 30:33) в пользу гостей. Дабл-дабл в составе «Портленда» сделал Юсуф Нуркич (24 очка и 10 подборов). У «Филадельфии» дабл-дабл из 29 очков и 10 передач на свой счет записал Бен Симмонс.